В НАТО обвинили Россию в попытке "вмешаться" в выборы в Канаде

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия попытается "вмешаться" в проведение федеральных выборов в Канаде, которые запланированы на 2019 год, заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс.

По словам Сартса, вмешательство в выборы позволило бы Москве "сломать единство" внутри всего альянса, повлиять на европейскую политику Канады и создать видимость "страха других стран перед Россией".

"Демократия находится в беде, если кто-то ставит под сомнение неприкосновенность самих выборов и их результатов", — заявил чиновник в интервью CBC News.

Ранее Янис Сартс в интервью немецким СМИ заявлял о "пропагандистской кампании" России против канцлера Германии Ангелы Меркель. В НАТО усмотрели "пропаганду" в деятельности российских СМИ RT и Sputnik, "активность" которых должна была усилиться в преддверии выборов, и указали на сеть "управляемых организаций", не приводя конкретных примеров. Главред обоих ресурсов Маргарита Симоньян в ответ пошутила, что ждет от альянса обвинений во взломе выборов в Лимпопо.

На Западе регулярно обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" разных стран. Так, в конгрессе США идут независимые расследования на тему "влияния" Москвы на выборы американского президента. Перед сенатом на данную тему в прошлом году выступал и Янис Сартс.Аналогичное расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он обвинил 13 россиян в попытках повлиять на исход президентской компании, а Минюст США ввел в отношении этих граждан санкции.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".