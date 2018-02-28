Варшава пока не решила, разжаловать ли единственного в стране космонавта

ВАРШАВА, 28 фев — РИА Новости. Власти Польши решают, попадет ли первый и единственный в стране космонавт Мирослав Гермашевский в число генералов времен Польской народной республики (ПНР), разжалованных до звания рядового. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Кшиштоф Лапиньский.
"Это закон, работа над которым завтра будет продолжена. В публичном пространстве уже давно идет дискуссия о том, что члены военного совета национального спасения должны быть разжалованы", — сказал Лапиньский в эфире радиостанции RMF FM.
Он не ответил на вопрос о том, считает ли необходимым наказать среди прочих генерала Гермашевского. "Может будет какая-то поправка, что разжалование не будет касаться космонавтов или людей, которые были в космосе", — добавил он.
Гермашевский, который носил звание подполковника во времена создания совета, неоднократно утверждал, что не давал согласия на включение в эту структуру и не участвовал в принятии решений.