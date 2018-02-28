Число замерзших насмерть во Франции возросло до четырех

Жилые дома в Говеаверсвельде на севере Франции во время значительного падения температуры по всей стране в феврале 2018

Жилые дома в Говеаверсвельде на севере Франции во время значительного падения температуры по всей стране в феврале 2018

ПАРИЖ, 28 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Тело женщины в возрасте около 90 лет обнаружено у входа в дом престарелых во Франции, причиной смерти стали сильные холода, ударившие по стране.

Инцидент произошел в департаменте Эн на востоке страны. По информации портала France Info, умершая женщина была жительницей дома престарелых, у входа в который ее и обнаружили.

Она стала по меньшей мере четвертой жертвой антициклона, который местные СМИ окрестили как феномен "Москва-Париж". Он продолжает охлаждать воздух на территории страны с конца прошлой недели.

Ранее сообщалось, что 62-летний мужчина замерз насмерть в департаменте Ивелин, 35-летний бездомный умер в департаменте Дром. Тело еще одного человека в возрасте 53 лет было обнаружено в поле в департаменте Савойя.

Под воздействием антициклона температура воздуха во Франции опустилась на несколько градусов ниже нормальной для этого времени года. Согласно прогнозам метеорологической службы Meteo France, в среду в стране продолжатся снегопады, причем ожидается, что уровень выпавшего снега в некоторых районах страны превысит отметку в 20 сантиметров. Уже в четверг на смену снегу придет дождь, который будет сопровождаться ощутимым потеплением.

