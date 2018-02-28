ЖЕНЕВА, 28 фев — РИА Новости. Необходимо выправить перекосы в деятельности Совета ООН по правам человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что четверть века назад на Всемирной конференции по правам человека в Вене члены международного сообщества "единодушно признали, что все права, включая право на развитие, являются универсальными, неделимыми, взаимосвязанными и взаимозависимыми".

"Однако и спустя 25 лет группа государств упорно настаивает на приоритетности исключительно политических и гражданских прав, игнорируя их экономическую, социальную и культурную составляющую. Это прямо противоречит согласованным принципам, закрепленным в Венской декларации и Программе действий, приводит к серьезным ошибкам в выборе механизмов поощрения и защиты прав человека", — заявил Лавров, выступая на 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Сегодня состоится тематическая дискуссия высокого уровня, которая в этом году была инициирована Россией. Эта площадка предоставляет широкие возможности для откровенного обмена мнениями о проблемах в правозащитной сфере и путях их решения. Рассчитываем, что дискуссия поможет выправлению перекосов в деятельности Совета ООН по правам человека. Они, к сожалению, есть", — добавил министр.

Среди основных проблем СПЧ Лавров отметил "продолжающиеся попытки ряда его членов сохранять разделительные линии, политизировать работу".