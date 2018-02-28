В Киеве оставили под стражей соратника Саакашвили

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, соратника бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют статью 256 ("содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") и статью 110 (госизмена)", — написала Сарган на своей странице в Facebook.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.
Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.