В Киеве оставили под стражей соратника Саакашвили

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, соратника бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Суд в Киеве 6 декабря арестовал Дангадзе на два месяца, позже суд продлил арест до 31 марта. Защита подала апелляцию на меру пресечения.

"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют статью 256 ("содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") и статью 110 (госизмена)", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.