Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 6 марта в рассмотрении дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, из-за неявки адвокатов, которые поехали в РФ на встречу с подзащитным.

"Защита получила поручение от обвиняемого Януковича о прибытии адвокатов… к месту пребывания Януковича… В заседании объявляется перерыв до 10.00 (11.00 мск) 6 марта", — заявил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.

Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.