В Польше пять человек погибли от переохлаждения за сутки

ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Еще пять человек погибли от переохлаждения в Польше за последние сутки, сообщает Правительственный центр безопасности.
"Пять человек умерли от переохлаждения за минувшие сутки", — говорится в сообщении.
В предыдущие сутки по той же причине погибли еще пять человек.
Всего по данным центра, с 1 ноября 2017 года из-за переохлаждения умерли 58 человек.
Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил в понедельник предупреждение первой степени в связи с сильным морозом. Предупреждение действительно практически для всей территории страны.