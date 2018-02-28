В Польше пять человек погибли от переохлаждения за сутки

ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. Еще пять человек погибли от переохлаждения в Польше за последние сутки, сообщает Правительственный центр безопасности.

"Пять человек умерли от переохлаждения за минувшие сутки", — говорится в сообщении.

В предыдущие сутки по той же причине погибли еще пять человек.

Всего по данным центра, с 1 ноября 2017 года из-за переохлаждения умерли 58 человек.

Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил в понедельник предупреждение первой степени в связи с сильным морозом. Предупреждение действительно практически для всей территории страны.