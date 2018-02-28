На севере Китая в результате ДТП погибли шесть человек

ПЕКИН, 28 фев – РИА Новости. Шесть человек погибли, еще 23 пострадали в результате серьезного ДТП в провинции Хэбэй на севере Китая, говорится в опубликованном сообщении дорожной полиции городского округа Синтай.

ЧП произошло накануне вечером 27 февраля, когда на трассе провинциального значения грузовик столкнулся с автобусом. В результате столкновения водитель грузовика и два пассажира погибли на месте, четыре человека скончались позже в больнице, еще 23 человека пострадали.

Причина ДТП выясняется.