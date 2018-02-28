В Чехии журналистку взяли под охрану после убийства ее коллеги в Словакии

ПРАГА, 28 фев – РИА Новости. Чешская полиция взяла под охрану журналистку Павлу Голцову, которая занималась тем же расследованием связей политиков с итальянской мафией, над которым в последнее время работал убитый словацкий журналист Ян Куциак, сообщил на своем сайте пражский еженедельник Respekt.

В понедельник в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела 27-летнего Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Братиславская газета Sme написала на своем сайте во вторник, что Ян Куциак в последнее время расследовал связи местных политиков с представителями итальянской мафиозной группировки 'Ndrangheta в республике, в частности, отношения с ними нынешнего главного советника премьера Словакии Марии Трошковой.

Глава полиции Словакии Тибор Гашпар заявил во вторник на пресс-конференции, что "дело об убийстве Коциака самым определенным образом распространяется и на Чешскую республику", поэтому словацкие органы правопорядка расследуют его в тесном контакте с чешскими коллегами.

По данным близкого к политическим кругам еженедельника Respekt, чешская полиция взяла во вторник под охрану основателя и руководителя Чешского центра исследовательской журналистики Павлу Голцову, которая в течение последних полутора лет занималась тем же самым расследованием связей местных политиков с представителями итальянской мафиозной группировки 'Ndrangheta, над которым работал и убитый Ян Куциак. Основным мотивом убийства Коциака словацкая полиция, по словам Гашпара, считает именно его журналистскую деятельность.

Сама Голцова заявила еженедельнику, что "не может и не хочет" комментировать информацию о том, что она взята под защиту чешской полицией. Она также не отреагировала на запрос РИА Новости, направленный ей по электронной почте.