Япония обеспокоена полетом российских бомбардировщиков у своих границ

ТОКИО, 28 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил обеспокоенность облетом российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95 восточного побережья Японии.

Печатный орган российской армии газета " Красная звезда " сообщил 21 февраля, что Ту-95МС провели патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей и западной части Тихого океана. В сообщении говорилось, что в ходе патрулирования их сопровождали многоцелевые истребители Су-35С и "была отработана попутная дозаправка топливом в воздухе". Полет проходил в соответствии с международными правилами и не нарушил чужих границ.

"Россия сейчас активизирует деятельность вокруг Японии. Это факт. (Россия) разворачивает различные военные подразделения на четырех северных островах (как в Японии называют южные Курилы), не только направляет свои бомбардировщики до Окинавы, как в этот раз, но и проводит (другие) специфические облеты вокруг Японии", — ответил министр на просьбу прокомментировать мнение о том, что эти самолеты способны подвергнуть Японию бомбардировке.

"В любом случае, я считаю, что нам нужно твердо иметь в виду окружающие нас страны, в особенности Китай и Россию", — добавил Онодэра. Он также сказал, почему, по его мнению, Россия наращивает активность вокруг Японии.

"Я думаю, что среди российских военных существуют разные точки зрения, но да, создается впечатление, что такая деятельность активизировалась после того, как мировое сообщество ввело санкции против России из-за Украины и Крымского полуострова, и с тех пор как Япония присоединилась к этим санкциям в составе мирового сообщества", — сказал он.