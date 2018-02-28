ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Конгресс не поддержит предложение администрации президента Дональда Трампа о приватизации авиадиспетчерских служб, заявил председатель комитета по транспорту палаты представителей Билл Шустер.

"Меры по проведению реформы управления воздушным движением не получили явной поддержки, необходимой для принятия в конгрессе", — говорится в заявлении главы профильного комитета.

Администрация Трампа планировала передать авиадиспетчерские функции Федерального управления гражданской авиации (FAA) частному подрядчику с сохранением за FAA функций надзора.

По мнению Белого дома, частное управление ослабило бы нагрузку на бюджет и привело бы к более эффективному функционированию системы воздушного контроля. Финансировать авиадиспетчерские службы предлагалось не за счет налогоплательщиков, а из средств участников воздушного движения, что снизило бы нагрузку на бюджет.