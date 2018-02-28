Верховный суд США допустил бессрочный арест мигрантов перед депортацией

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Верховный суд США принял во вторник решение, которое может привести к неограниченному по сроку содержанию в тюрьме иммигрантов, которых власти США хотят депортировать.

Верховный суд пятью голосами против трех отменил решение нижестоящего суда, которое обязывало рассматривать возможность освобождения под залог тех мигрантов, на счет которых решения о депортации не принято после шести месяцев заключения. Как и ожидалось, за такое решение проголосовали пять судей-назначенцев республиканских президентов, против были три назначенца демократов, один судья из либерального крыла не голосовал.

Верховный суд вернул дело в окружной суд, потребовав разъяснить вопрос о том, требует ли конституция США проведения слушаний о залоге для задержанных мигрантов. В США правом толкования конституции обладает как Верховный суд, так и федеральные суды, хотя право последнего слова остается за высшей инстанцией.

Изначально иск был подан влиятельной общественной организацией Американский союз гражданских свобод (ACLU), которая заявляла, что содержание под стражей нелегальных мигрантов без возможности выхода под залог нарушает права заключенных.

Администрация Дональда Трампа за год работы объявила о ряде мер по ужесточению иммиграционной политики.