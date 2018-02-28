США подчеркнули важность сильных политических институтов Китая

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США заявили, что предпочтут в КНР сильные институты, а не лидеров, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт в связи с идеей изменить конституцию КНР, что даст возможность остаться на посту нынешнему лидеру Си Цзиньпину.

"Мы считаем, что сильные институты важнее индивидуальных лидеров", — сказала Науэрт на брифинге.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая выдвинул в воскресенье предложение удалить из Конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд", сообщило агентство Синьхуа.

Если это предложение будет рассмотрено и принято, то нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.