Замглавы МИД встретился с представителем ЕС

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко обсудил во вторник в Москве с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид перспективы развития двустороннего политического диалога, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние отношений между Россией и Евросоюзом, включая перспективы интенсификации двустороннего политдиалога, а также ряд актуальных международных вопросов, в том числе ситуацию на Западных Балканах и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Затрагивалось также урегулирование на юго-востоке Украины в контексте выполнения Минских договоренностей", — говорится в сообщении.