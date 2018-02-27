ООН, 27 фев — РИА Новости. ООН должна представить четкий план урегулирования конфликта в Йемене, оказание гуманитарной помощи Йемену не принесет долгосрочного урегулирования кризиса в стране, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании по ситуации в Йемене во вторник Небензя назвал катастрофической гуманитарную ситуацию в стране, где более 22 миллиона человек нуждаются в помощи, и миллионы — голодают. В этой связи Небензя отметил работу ООН и вклад ближайших соседей Йемена – Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. "Однако специфика региональных конфликтов убеждает нас в том, что одно лишь гуманитарное содействие не может принести жизнеспособных долгосрочных решений", — сказал Небензя.

"Необходимо срочно переводить текущую ситуацию в русло политического диалога. В таких критических условиях важно, чтобы у ООН был ясный план дальнейших действий", — заявил российский постпред.

Ранее в этом месяце спецпосланником ООН по Йемену был назначен британский дипломат Мартин Гриффитс. На этом посту он сменит мавританского дипломата Исмаила Ульд Шейх Ахмеда. Шейх Ахмед, по словам Небензи, оставил "своеобразное историческое наследие попыток наладить политпроцесс". "Рассчитываем, что новый спецпосланник сделает соответствующие выводы из ранее проделанной работы", — отметил постпред.