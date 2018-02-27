К югу от Донецка обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ

ВЕНА, 27 фев – РИА Новости. Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине был обстрелян к югу от Донецка, говорится в ежедневном отчете организации за понедельник.

"Находясь к юго-западу от села Сарабаш (не подконтрольное государству село в 26 километрах к югу от Донецка, ранее Коммунаровка) и контролируя полет беспилотника, СММ зафиксировала 18 выстрелов из стрелкового оружия в 1,5 километрах севернее, в месте, где БПЛА пролетал над западной частью Сарабаша. СММ пришла к выводу, что огонь велся по БПЛА, он безопасно приземлился", — говорится в отчете.

Отмечается, что в этом районе СММ обнаружила четыре самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек.