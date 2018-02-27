КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская попросила полицию взять на особый контроль расследование поджога офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде, сообщила во вторник пресс-служба омбудсмена Украины.

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. При этом СМИ сообщили, что посла Украины вызвали в МИД Венгрии.

"В главное управление Национальной полиции в Закарпатской области направлен запрос с просьбой взять на особый контроль проведение досудебного расследования", — говорится в сообщении.

По мнению омбудсмена, действия правонарушителей носят признаки попытки разжигания межнациональной розни.

В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.