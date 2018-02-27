Директор по коммуникациям Белого дома даст показания "по российскому делу"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс во вторник даст показания перед следователями конгресса по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы США, сообщает издание Politico.

Ране сообщалось, что Хикс получила электронные письма с принадлежащих российскому правительству адресов спустя несколько недель после победы Дональда Трампа на выборах президента США. По данным СМИ, ФБР предупреждало Хикс относительно полученных электронных писем, опасаясь, что это может быть "операция российских спецслужб".

По данным издания, ранее планировалось, что Хикс даст показания в январе.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

