СЦКК обвинил силовиков в грубом нарушении минских договоренностей

ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Украинские силовики провели учения с боевыми стрельбами вблизи линии соприкосновения в Донбассе, тем самым грубо нарушили минские договоренности, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В СЦКК, ссылаясь на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пояснили, что 25 февраля вооруженные силы Украины провели учения с боевыми стрельбами, в том числе из минометов, в непосредственной близости к линии соприкосновения в Донбассе.

"Известно, что проведение учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности – это нарушение решения контактной группы от 3 марта 2016 года о полном прекращении учений, занятий", — сказал представитель СЦКК.

В ведомстве добавили, что этот факт является грубым нарушением договоренностей. "Призываем СММ ОБСЕ и страны-гаранты осудить действия ВСУ и призвать к соблюдению минских соглашений", — заявил представитель ДНР.