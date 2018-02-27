Рябков обсудил с представителем ЕС иранскую ядерную программу

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков обсудил во вторник в Москве с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид иранскую ядерную программу, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны подробно обсудили текущую политическую ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Рябков подтвердил приверженность российской стороны договоренности и намерение соблюдать свои обязательства, пока это делают остальные участники", — говорится в сообщении.