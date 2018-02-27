Украинский министр утверждает, что не терял сознания во время выступления

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Министр информационной политики Украины Юрий Стець подтвердил, что накануне ему стало плохо во время публичного выступления, но сознание он не терял.

Ранее портал "Политнавигатор" сообщил, что Стець во время выступления на международном форуме в Киеве упал в обморок. Министр в своем выступлении упомянул об осуждении в РФ заместителя главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ахтема Чийгоза, который был признан виновным в организации беспорядков у здания крымского парламента феврале 2014 года накануне референдума, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Стець, обращаясь к послу США на Украине Мари Йованович и евродепутату Ребекке Хармс, заявил, что они тоже могут быть привлечены к ответственности за то, что называют Крым украинской территорией, а Россию — оккупантом.

"Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло", — цитирует Стеця пресс-служба министерства информполитики.

Еще в мае 2017 года Стець подал заявление об отставке по состоянию здоровья. Однако Верховная рада Украины так и не рассмотрела его заявление, он продолжает занимать министерский пост. Сам министр ранее призвал не искать политических мотивов в его желании покинуть пост. По его словам, оно связано только с проблемами со здоровьем. В частности, он рассказал, что какое-то время находился в больнице, и у него в любой момент может случиться приступ из-за продолжительной болезни. Министр заявил, что в последнее время в связи с развитием болезни ему изменили третью группу инвалидности на вторую. Чем болен министр, на сегодняшний день не известно.

*Запрещенная в России экстремистская организация