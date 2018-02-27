В Польше задержали подозреваемых в поджоге офиса союза венгров в Ужгороде

ВАРШАВА, 27 фев – РИА Новости. Подозреваемых в поджоге здания Общества венгерской культуры в Ужгороде задержали в Польше, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

По словам Жарына задержание провели сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши.

"Действия Агентства внутренней безопасности были приняты в рамках международного сотрудничества с партнерскими службами. Задержанные — это Адриан М., Томаш Ш. и Михал П.", — сказал Жарын.

Он проинформировал, что в отношении двух из мужчин применен трехмесячный арест, а в отношении одного из подозреваемых — залог и надзор полиции.