Камеры зафиксировали закладку взрывчатки у офиса союза венгров в Ужгороде

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Камеры наблюдение зафиксировали факт закладки взрывного устройства под окном офиса союза венгров в Ужгороде, заявил во вторник первый заместитель председателя Закарпатского областного совета и заместитель председателя общества венгерской культуры Закарпатья Иосиф Борт.

В ночь на вторник в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар. Украинские правоохранители, которые охраняли расположенное рядом с офисом союза венгров здание генконсульства Венгрии, заявили о взрыве. По данным полиции Закарпатской области, в результате взрыва никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Глава МИД Украины считает провокацией поджог офиса союза венгров в Ужгороде.

"С камер видеонаблюдения видно, что неизвестный принес сумку со взрывчаткой со стороны пешеходного моста, некоторое время поковырялся в ней под окном нашего офиса, а потом положил эту сумку прямо на подоконник и ушел в сторону венгерского консульства… Через 7 минут после этого прогремел мощный взрыв", — заявил Борт информационному порталу Mukachevo.net.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.