Пострадавших в ДТП с автобусом в Казахстане выписали из больницы

ТАШКЕНТ, 27 фев — РИА Новости. Семь граждан Узбекистана, пострадавших в результате ДТП в Казахстане, выписаны из больницы, им оказано содействие в возвращении на родину, сообщил во вторник узбекский МИД.

По информации консульского управления МИД, ночью 26 февраля в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана на 810 километре автодороги Самара-Шымкент пассажирский автобус Mercedes (госномер 914 СМВ 13), следовавшего по маршруту Краснодар-Шымкент, съехал в кювет, после чего опрокинулся. Семь пассажиров автобуса — граждане Узбекистана — с различными травмами госпитализированы в местную больницу.

"В настоящее время всем 25 узбекским гражданам – пассажирам попавшего в аварию автобуса оказано содействие в возвращении на родину, семь пострадавших выписаны из центральной районной больницы города Хромтау, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Ранее департамент внутренних дел Актюбинской области Казахстана сообщал, что по факту ДТП начато досудебное расследование по статье "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В январе на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым удалось спастись. По данным следствия, причиной происшествия стало использование в салоне заглохшего автобуса паяльной лампы для отопления.