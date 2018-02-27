Макрон примет участие в заседании форума "Трианонский диалог"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в РФ вместе с президентом России примет участие в первом заседании форума "Трианонский диалог", сообщил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим французским коллегой Жаном-Ивом ле Дрианом.

"Мы сегодня большое внимание уделили подготовке запланированного на май в РФ президента Франции Эммануэля Макрона, включая его участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Наши лидеры также имеют в виду участвовать в первом заседании координационного комитета российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог", который был создан по инициативе президентов по итогам их встречи в прошлом году в Версале", — сказал Лавров.

"Рассчитываем, что итоги визита внесут весомый вклад в активизацию российско-французских связей по всем направлениям", — добавил он.

В начале осени Москва и Париж подписали совместное заявление о запуске двустороннего форума "Трианонский диалог" — постоянно действующей структуры взаимодействия по линии гражданских обществ, работа которой позволит упрочнить доверие и взаимопонимание между народами двух стран.