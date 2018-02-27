Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 27 февраля 2018

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 27 февраля 2018

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Париж обеспокоен ракетной программой Ирана, нужно принять меры, чтобы она не стала угрозой для системы безопасности в регионе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан, сообщив, что 5 марта посетит Тегеран.

"В том, что касается баллистических ракет, я говорю об Иране, нас эта ситуация очень беспокоит, и я скоро поеду в Тегеран, в следующий понедельник", — заявил министр по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я об этом четко скажу тегеранским властям: это — есть договор, его необходимо выполнять, второе – есть риск и необходимо сделать все, чтобы этого риска избежать, принять необходимые меры для того, чтобы эта баллистическая угроза не была таковой для всех других региональных игроков, потому что это может действительно подорвать систему безопасности в данном регионе", — добавил ле Дриан.

Тегеран после соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет, представив в том числе в конце сентября 2017 года новую баллистическую ракету под названием "Хорремшахр".

Некоторые страны, в том числе на Западе, высказывали обеспокоенность по поводу ракетной программы Ирана. В Иране неоднократно подчеркивали, что разработка ракетной программы носит оборонительный характер и не направлена против каких-либо других стран, отмечая, что Тегеран не собирается обсуждать с кем-либо вопросы, связанные с обороной страны.