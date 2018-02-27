Полиция Латвии подтвердила задержание бывшего зампреда банка "Клиентский"

РИГА, 27 фев – РИА Новости. На прошлой неделе в Риге был задержан объявленный в международный розыск за мошенничество в крупных размерах гражданин России, экс-зампред банка "Клиентский" Илья Волосевич, говорится в сообщении пресс-службы полиции, которое имеется в распоряжение РИА Новости.

"Задержание было произведено 21 февраля", — говорится в сообщения.

В розыск Волосевич был объявлен правоохранительными органами России. Теперь властям страны предстоит принять решение о его экстрадиции в Россию.

Волосевич — бывший заместитель председателя российского банка "Клиентский". Волосевич был задержан в аэропорту Риги сразу после прилета. В его отношении была применена мера пресечения в виде ареста. Волосевич имеет вид на жительство в Латвии.

Центробанк России отозвал лицензию у банка "Клиентский" 3 июля 2015 года. Следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков банка.