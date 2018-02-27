Париж выступил за полное выполнение иранской ядерной сделки

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Париж выступает за полное выполнение иранской ядерной сделки, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В том, что касается Венского соглашения, позиция Франции очень ясна, мы об этом сказали американцам – мы за полное выполнение этого соглашения. Ввиду того, что происходит в настоящий момент, его действительно необходимо выполнять", — заявил французский министр по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.

О желании "улучшить" соглашение с Ираном периодически заявляет президент США Дональд Трамп.