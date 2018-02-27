В Сети ответили украинской писательнице, испугавшейся русскоязычных киевлян

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пользователи социальных сетей активно обсуждают пост украинской писательницы Ларисы Ницой, которую возмутило повсеместное использование русского языка в Киеве.

"Пошла в Lavina (Торговый центр в Киеве. — Прим. ред.). Сын позвал в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов", — написала женщина на своей странице в Facebook.

В Twitter на это заявление отреагировали с юмором.

Украинская писательница Лариса Ницой в киевском торговом центре "Лавина" (Тамбове). pic.twitter.com/yw80xhXZHX — Голос Мордора (@spacelordrock) 26 февраля 2018 г.

"Украинскую писательницу Ларису Ницой возмутило количество русскоговорящих киевлян. Думаю, следующее предложение от нее будет, это высылка украинцев, которые предпочитают говорить на русском", — написал пользователь Командир Полка.

"Лучше тамбова нету мовы, лучше Цой, чем Ницой", — прокомментировал Владимир Зубков.

Если бы Ницой не существовало, то ее нужно было бы придумать! — Иван Акопян (@sonibezdelie) 26 февраля 2018 г.

В Facebook также обратили внимание на высказывание литератора.

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Лариса Ницой является автором серии детских рассказов. В частности, ее перу принадлежит повесть "Несокрушимые муравьи" ("Незламні мураші"). На обложке книги изображены насекомые, одетые в форму украинских силовиков.