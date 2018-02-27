Пересматривать иранскую ядерную сделку будет крайне опасно, завил Лавров

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Пересматривать и "вскрывать" сделку по иранскому атому было бы крайне опасно, обсуждать все вопросы нужно на основе консенсуса и с участием самого Тегерана, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, как и Франция, считаем необходимым полностью выполнять СВПД, который вскрывать будет крайне опасно. И если есть желание в этом же формате, который согласовывал СВПД, или в другом формате обсуждать какие-то вопросы, касающиеся Ирана, то делать это с обязательным участием Ирана и делать это на принципах, на которых согласовывался сам план, то есть на основе консенсуса, а не ультиматумами", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жаном-Ивом ле Дрианом.