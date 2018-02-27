Экс-лидера сирийских курдов освободили под обещание не покидать Евросоюз

ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Пражский городской суд на заседании во вторник принял решение отпустить экс-лидера сирийских курдов Салиха Муслима на свободу с условием, что он не будет избегать дальнейших заседаний суда в процессе по его делу и не покинет территорию стран ЕС, сообщила РИА Новости представитель суда Маркета Пуци.

"Суд принял решение отпустить Салиха Муслима на свободу в обмен на его обещание посещать заседания суда по его делу и находиться в течение этого времени только на территории государств Евросоюза", — сказала Пуци.

Вопросом возможной выдачи Муслима в Турцию будет заниматься чешская прокуратура, добавила она.

Бывший сопредседатель сирийской курдской партии "Демократический союз" Салих Муслим был задержан в чешской столице в воскресенье по линии Интерпола по запросу Анкары. В Турции он подозревается в сотрудничестве с террористами.

Турецкая сторона обратилась к чешским органам с просьбой о предварительном заключении Муслима до принятия решения об экстрадиции. Турецкий посол в Чехии Ахмет Бигали в понедельник даже пригрозил Праге ухудшением двусторонних отношений в случае, если Муслим будет выпущен на свободу.

Согласно чешскому законодательству, окончательное решение о выдаче иностранного гражданина в ту или иную страну или об отказе в этом принимает глава минюста. При этом он не обязан руководствоваться предшествующими решениями судов.

В знак протеста против задержания Муслима в понедельник прошли митинги перед зданиями диппредставительств Чехии в ряде стран, а также в Праге перед зданием МВД. Большая группа протестующих находилась также во вторник перед зданием пражского горсуда.

Как сообщил журналистам глава чешского МИД Мартин Стропницкий, он предполагает обсудить вопрос о Муслиме со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в течение вторника. При этом Стропницкий исключил возможный торг с обменом Муслима на двух граждан Чехии — Маркету Вшелихову и Мирослава Фаркаса, которые были задержаны полтора года назад на границе Турции с Сирией, а затем отправлены турецким судом на 6 лет в заключение по обвинению в сотрудничестве с сирийскими курдами.

МВД Турции в начале этого месяца включило Салиха Муслима в список особо опасных преступников. Он обвиняется в попытке посягательства на целостность и единство Турции, а также в ряде других тяжелых преступлений. За помощь в поимке Муслима ведомство объявило денежную награду в размере около 1 миллиона долларов.

Партия "Демократический союз" считается одним из ответвлений запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Последнюю в качестве террористической организации рассматривают также США и Евросоюз. Салих Муслим покинул пост сопредседателя "Демсоюза" в минувшем году, но сохранил в нем большое влияние.

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