Генсек ЕВС встретится с представителями российского МИД

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид 27-28 февраля обсудит на встречах с представителями МИД РФ двусторонние отношения Евросоюза и России, ситуацию в Сирии, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также ситуацию вокруг КНДР.

"27 – 28 февраля Генеральный Секретарь Европейской службы внешних связей Хельга Шмид находится в Москве", — сообщили в постпредстве ЕС в России.

"В ходе встреч с представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации она обсудит двусторонние отношения между ЕС и Россией и обменяется мнениями по вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, выполнение соглашения по иранской ядерной программе, ситуацию вокруг Корейской Народно-Демократической Республики и процесс ближневосточного мирного урегулирования", — отметили в потспредстве.