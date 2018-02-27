Запад использует Совбез ООН для нападок на Россию, заявили в Госдуме

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Представители Запада используют площадку Совета безопасности ООН не для совместного решения острых политических вопросов, а для нападок на Россию и пиар-мероприятий, заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Хочу сказать, что напряженная ситуация в Совбезе (ООН) связана с тем, что наши американские так называемые партнеры и представители со стороны Запада рассматривают вопросы, которые выносятся на Совбез, острые вопросы международной повестки, не как повод для совместного решения вопроса, не как повод для выработки мер доверия, а как повод для нападок на Россию, повод для пиар-мероприятий", — заявил Гаврилов в ходе пресс-конференции "Итоги официального визита нашей делегации в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке".

Гаврилов подчеркнул, что считает подобную ситуацию опасной.

Парламентарий 21-25 февраля находился с официальным визитом в США, где принимал участие в мероприятиях на площадках ООН.