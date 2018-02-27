Украина превратилась в колонию США, заявил Медведчук

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. "Марионеточная украинская власть" во внешней и внутренней политике не принимает ни одного стратегического решения без согласования с Вашингтоном, Украина "превратилась в колонию" США, заявил Виктор Медведчук — лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа".

По мнению Медведчука, визит в Киев заместителя госсекретаря США Джона Салливана, озвученные им рекомендации и пожелания со всей очевидностью доказывают: Украина окончательно потеряла политическую самостоятельность.

"Деликатное" напоминание Госдепа о том, что США "инвестируют в успех Украины" более двух миллиардов долларов и четкие указания относительно того, какие реформы надо проводить и как выстраивать отношения с МВФ, не вписываются в рамки равноправных партнерских отношений", — написал в своей статье, обнародованной на сайте движения, Медведчук, который также является представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу.

Также он считает, что во внешней и даже во внутренней политике Украина не принимает ни одного стратегического решения без согласования с "вашингтонским обкомом".

"Наша страна превратилась в колонию: управляемая в ручном режиме власть выполняет все указания Вашингтона. Достаточно вспомнить откровения бывшего вице-президента США Джозефа Байдена об увольнении по его требованию генерального прокурора Украины… А потому не вызывает сомнений: рассказы об инвестициях Соединенных Штатов в развитие Украины ― блеф. США вкладывают деньги не в независимую страну (суверенная и стабильная Украина им не нужна), а в управляемую в ручном режиме, марионеточную украинскую власть", — подчеркнул Медведчук.