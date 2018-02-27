В Лондоне эвакуировали Ковент-Гарден

ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Эвакуация производилась в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в Лондоне во вторник утром, в настоящий момент сотрудники театра возвращаются в здание, сообщает Twitter-аккаунт оперы.

"Королевский оперный театр этим утром был эвакуирован наряду с другими офисами в этом районе. В настоящее время ситуация разрешилась, сотрудники оперы и артисты возвращаются в здание", — сказано в сообщении.

Причина эвакуации не указывается, однако СМИ со ссылкой на источники сообщают о найденном "подозрительном пакете".