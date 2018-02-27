МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Выборы президента Украины не помогут наладить дружеские отношения с Россией даже в случае проигрыша действующего главы государства Петра Порошенко, считает депутат Государственной думы (ГД) РФ Алексей Журавлев.

Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года. По данным последних соцопросов, лидерами президентской гонки являются экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Порошенко. Действующий президент пока не заявлял о намерении идти на второй срок.

"Ожидать, что Украина станет дружественной, братской, нейтральной, уже не приходится. Говорить о том, что сейчас придет какой-нибудь пророссийский президент, тоже не приходится", — заявил Журавлев на пресс-конференции во вторник.

Депутат считает, что для России, напротив, было бы выгодным, если бы к власти на Украине пришел более радикальный политик. Журавлев привел в пример победу Дональда Трампа на выборах в США, что, по его мнению, стало началом раскола единого западного "фронта". Депутат полагает, что радикальный президент Украины не сможет консолидировать общество вокруг себя.