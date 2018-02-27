Саакашвили опроверг сообщения о причастности к потасовкам у Рады

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что ни он, ни сторонники возглавляемой им украинской партии "Движение новых сил" не причастны к потасовкам у здания Верховной рады Украины.

Во вторник у здания украинского парламента произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, организованного "Движением новых сил". Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что в потасовке пострадали 10 силовиков.

"Ни я, ни "Движение Новых Сил" никакого отношения к сегодняшней акции перед Радой не имеем", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.