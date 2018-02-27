Лавров надеется, что встреча Путина и Макрона будет содержательной

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Москва нацелена на то, чтобы предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в РФ и его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным имели содержательное наполнение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Наша сегодняшняя встреча имеет важное значение, мы рассматриваем ее как подготовительный этап визита президента Макрона в Россию. Мы нацелены на то, чтобы обеспечить переговорам президентов содержательное наполнение, которое соответствовало бы той договоренности, которая была достигнута в Версале о том, чтобы осуществить качественный прорыв в наших отношениях", — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ также отметил, что встреча с Ле Дрианом представляет хорошую возможность для проведения подробного обзора всех ключевых международных проблем, а также чтобы наметить пути взаимодействия по наиболее острым вопросам, по которым точки зрения Москвы и Парижа не совпадают.