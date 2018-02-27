МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Белоруссия осталась единственным безопасным коридором между Западом и Востоком для передвижения людей, грузов и капиталов, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.

"Белоруссия осталась единственным безопасным, спокойным коридором для передвижения людей, грузов, наверное, и капиталов с Востока на Запад и с Запада на Восток", — цитирует Лукашенко СМИ.

Данное заявление прозвучало во время заседания Совета безопасности Белоруссии.

"Если говорить объективно, нам непросто бороться с преступностью, потому что все мы видим и понимаем, что происходит вокруг нашей страны", — добавил президент.

В свою очередь пресс-служба белорусского лидера сообщила, что на заседании президент потребовал конкретных предложений от членов Совета безопасности по поднимаемым вопросам. "Никаких самоотчетов. В общих чертах — что сделано. А главное — что не удалось сделать и что будем делать, какие меры надо впредь предпринять. Нам надо здесь, на заседании Совбеза, вскрыть самые опасные тенденции внутренней безопасности нашей страны и договориться о мерах, которые мы должны предпринять", — заявил глава государства.

Поэтому, по его словам, на заседании не должно быть "никакой самоотчетности и самолюбования". "Достигли — хорошо. Теперь давайте думать, как дальше будем двигаться", — сказал Лукашенко.