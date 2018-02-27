Рада потребовала создать министерство ветеранов

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к правительству с требованием создать министерство по делам ветеранов, которое будет заниматься социальной защитой бывших участников военной операции в Донбассе, соответствующее постановление поддержал 241 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Согласно пояснительной записке к документу, по состоянию на 1 июня 2017 года на Украине были зарегистрированы более 475 тысяч участников боевых действий, при этом из-за военной операции в Донбассе число ветеранов постоянно растет.
"В течение трех последних лет парламент адаптировал законодательство в сфере социальной защиты участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции к реалиям военной агрессии против Украины. Однако разветвленная система органов государственной власти, которые занимаются этими вопросами, приводит к бюрократическому хаосу и препятствуют своевременному решению важных для участников антитеррористической операции социальных вопросов", — говорится в документе.
Проектом постановления предлагается создать министерство ветеранов на базе государственной службы Украины по делам ветеранов и участников военной операции. Согласно документу, кабмин в течение месяца должен проинформировать Раду Украины о выполнении этого постановления.