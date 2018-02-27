Рада потребовала создать министерство ветеранов

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Верховная рада Украины обратилась к правительству с требованием создать министерство по делам ветеранов, которое будет заниматься социальной защитой бывших участников военной операции в Донбассе, соответствующее постановление поддержал 241 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Документ вступает в силу со дня его принятия.

Согласно пояснительной записке к документу, по состоянию на 1 июня 2017 года на Украине были зарегистрированы более 475 тысяч участников боевых действий, при этом из-за военной операции в Донбассе число ветеранов постоянно растет.

"В течение трех последних лет парламент адаптировал законодательство в сфере социальной защиты участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции к реалиям военной агрессии против Украины. Однако разветвленная система органов государственной власти, которые занимаются этими вопросами, приводит к бюрократическому хаосу и препятствуют своевременному решению важных для участников антитеррористической операции социальных вопросов", — говорится в документе.

Проектом постановления предлагается создать министерство ветеранов на базе государственной службы Украины по делам ветеранов и участников военной операции. Согласно документу, кабмин в течение месяца должен проинформировать Раду Украины о выполнении этого постановления.