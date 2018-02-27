Ростуризм выясняет подробности ДТП с российскими туристами в Таиланде

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму совместно с ситуационно-кризисным центром МИД России и дипломатическими службами РФ в Таиланде пытается выяснить, сколько российских туристов могло пострадать в результате ДТП с туристическим автобусом на острове Пхукет, о котором сообщали местные СМИ, сообщила во вторник РИА Новости советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

Интернет-портал Phuket News со ссылкой на отдел по преодолению чрезвычайных ситуаций администрации острова сообщил во вторник, что несколько туристов из России, сотрудники таиландской туристической компании и гражданка Таиланда на большом сроке беременности пострадали в ДТП с туристическим автобусом на острове Пхукет.

"Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и дипломатическими службами РФ в Таиланде. Вместе мы пытаемся уточнить, сколько туристов из России могли пострадать в результате этого ДТП, где люди находятся сейчас и каково состояние их здоровья. Параллельно мы опрашиваем российских туроператоров, чтобы выяснить, какая компания занималась организацией отдыха предполагаемых пострадавших на Пхукете", — сказала Сергеева.