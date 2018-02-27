Климкин назвал провокацией поджог офиса союза венгров в Ужгороде

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил поджог офиса союза закарпатских венгров в Ужгороде и назвал это провокацией.

Ранее Госслужба Украины по ЧС сообщила, что в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар, пострадавших нет. Полиция возбудила дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. При этом СМИ сообщили, что посла Украины вызвали в МИД Венгрии.

"Решительно осуждаю очередную провокацию в Ужгороде против помещения венгерского меньшинства. Системность и сходство действий провокаторов свидетельствует о заказном внешнем следе. Мы не оставим наших венгров одних! Вместе будем противодействовать попыткам дестабилизации на Закарпатье", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Рішуче засуджую чергову провокацію в Ужгороді проти приміщення угорської меншини. Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Ми не залишимо наших угорців наодинці! Разом будемо протидіяти спробам дестабілізації Закарпаття! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 февраля 2018 г.

Украинский посол в Венгрии Любовь Непоп также назвала поджог офиса союза провокацией.

"Решительное осуждение таких позорных провокаций и конкретные меры, чтобы найти и наказать виновных — это однозначная позиция украинской стороны. Мы будем противодействовать любым попыткам пошатнуть межнациональный мир как в регионе, так и в Украине в целом", — написала Непоп на своей странице в Facebook.​

В начале февраля неизвестные уже пытались поджечь здание закарпатского союза венгров в Ужгороде, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.