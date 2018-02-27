Стали известны подробности ЧП в ужгородском офисе союза венгров

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Взрыв был слышен в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде, где произошел пожар, заявил пресс-секретарь воинской части Нацгвардии, военнослужащие которой охраняли расположенное рядом с офисом союза венгров здание генконсульства Венгрии.

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в ночь на вторник в офисе союза закарпатских венгров в Ужгороде произошел пожар. Уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. По данным управления полиции Закарпатской области, в результате пожара никто не пострадал, устанавливается сумма ущерба. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"Национальная гвардия Украины охраняет консульское учреждение. На момент происшествия военнослужащие находились непосредственно на месте несения службы. Они ничего не видели, только слышали, что там (в здании офиса союза венгров — ред.) произошел взрыв. Место несения службы они не имеют права оставлять", — цитирует слова пресс-секретаря украинское агентство УНН.