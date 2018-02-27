СМИ сообщили об аресте бывшего зампреда банка "Клиентский" в Риге

РИГА, 27 фев – РИА Новости. Бывший заместитель председателя российского банка "Клиентский" Илья Волосевич задержан в Риге по запросу Москвы, сообщает "Коммерсантъ".

Как пишет издание, по версии следствия, Волосевич якобы входил в преступную группу, которая растратила более миллиарда рублей из средств вкладчиков банка.

Волосевич был задержан 22 февраля в аэропорту Риги сразу после прилета. В его отношении была применена мера пресечения – арест. Решается вопрос о его экстрадиции. Волосевич гражданин России с видом на жительство в Латвии.

Получить комментарии полиции и посольства РФ в Латвии РИА Новости пока не удалось.

Центробанк отозвал лицензию у банка "Клиентский" 3 июля 2015 года. Следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств вкладчиков "Клиентского".