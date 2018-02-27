Парламентские выборы в Таиланде состоятся не позже февраля 2019 года

БАНГКОК, 27 фев – РИА Новости. Всеобщие парламентские выборы в Таиланде состоятся не позже февраля 2019 года, заявил во вторник журналистам в Бангкоке премьер-министр страны генерал Прают Чан-Оча.

Генерал выступил перед СМИ после окончания еженедельного заседания кабинета, брифинг транслировал в дневном выпуске новостей Третий национальный телеканал Таиланда.

"Говорю вам четко и ясно: выборы пройдут не позднее февраля 2019 года", — сказал Чан-Оча, отвечая на вопрос о возможном переносе выборов в связи с отказом временного парламента Таиланда утвердить представленный ему списочный состав центральной избирательной комиссии.

Новой таиландской конституцией, которая была введена в действие в прошлом году, установлен определенный срок на подготовку выборов и избирательную кампанию, отсчет которого ведется от дня утверждения состава избиркома. Любая задержка в утверждении состава избирательной комиссии автоматически ведет к переносу даты выборов на более позднее время.

Правительство генерала Чан-Оча пришло к власти в Таиланде в мае 2014 года в результате военного переворота, свергнувшего демократически избранный гражданский кабинет. Переворот прошел под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта, неоднократно провоцировавшего массовые уличные акции и столкновения, неоднократно заканчивавшиеся кровопролитием.

Военные пообещали осуществить программу восстановления национального согласия и провести реформы, которые смогут обеспечить нормальную политическую обстановку в стране к следующим выборам, которые изначально были запланированы на 2018 год. Дата выборов в принятой военным правительством "Дорожной карте возвращения к демократии" менялась несколько раз. До недавнего времени правительство обещало проведение выборов в ноябре 2018 года, однако ситуация с отказом парламента утвердить списки членов избиркома и связанные с этим процессом положения нового закона о выборах привела к новому переносу даты.