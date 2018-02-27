Хантсман призвал улучшить академические обмены с Россией

КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. Соединенным Штатам и России необходимо улучшить академические обмены в области здравоохранения, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Нам, конечно же, необходимо достичь улучшения в области академических обменов, так как мы не делаем достаточно усилий в этой области", — сказал посол на встрече со студентами и преподавателями Казанского государственного медицинского университета и Казанского федерального университета.

По его словам, активное сотрудничество наших стран дает возможность спасать больше жизней и повышать качество жизни людей.

"Каждый из 50 штатов США соревнуется с другими штатами именно в области оказания медицинских услуг, повышения качества медицинской помощи. И огромное значение уделяется именно области здравоохранения. Мы стараемся привлекать экспертов из области здравоохранения с тем, чтобы расширять обмены… Я поддерживаю, со своей стороны, расширение таких обменов, таких контактов", — добавил Хантсман.