Сторонники Саакашвили заявили, что генпрокурор угрожал им топором

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие акцию протеста около дома генпрокурора Украины Юрия Луценко, утверждают, что глава надзорного ведомства вышел к ним с топором и угрожал физической расправой.
"Генпрокурор Юрий Луценко с топором вышел на разборки с жителями палаточного городка, установленного у его дома. Он разбил топором генератор у палаток и угрожал активистам физической расправой. Сейчас на место прибыл наряд патрульной полиции, собирают показания", — сообщила на своей странице в Facebook партия "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили.
В пресс-службе Генпрокуратуры Украины пока не комментируют эту информацию.
В конце июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.