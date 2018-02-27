Сторонники Саакашвили заявили, что генпрокурор угрожал им топором

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии Рух нових сил Михаила Саакашвили во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. Архивное фотоихаила Саакашвили в Киеве с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Украины и лидера политической партии Рух нових сил Михаила Саакашвили во время митинга с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. Архивное фотоихаила Саакашвили в Киеве с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие акцию протеста около дома генпрокурора Украины Юрия Луценко, утверждают, что глава надзорного ведомства вышел к ним с топором и угрожал физической расправой.

Сторонники Саакашвили 24 февраля начали бессрочную акцию протеста возле дома генпрокурора, они требуют освободить соратника политика Севериона Донгадзе.

"Генпрокурор Юрий Луценко с топором вышел на разборки с жителями палаточного городка, установленного у его дома. Он разбил топором генератор у палаток и угрожал активистам физической расправой. Сейчас на место прибыл наряд патрульной полиции, собирают показания", — сообщила на своей странице в Facebook партия "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили.

В пресс-службе Генпрокуратуры Украины пока не комментируют эту информацию.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Кроме того, Погранслужба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Защита политика подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.

В конце июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.