На Украине арестовали подозреваемого в создании киберсети Avalanche

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Суд на Украине арестовал Геннадия Капканова, подозреваемого в создании платформы Avalanche, которая инфицировала компьютеры, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.
"Шестьдесят суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной мошеннической киберсети "Avalanche" — не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом", — написал Шевченко в Twitter.
Задержанного подозревают в причастности к совершению нескольких уголовных преступлений, предусмотренных статьей "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", статьей "незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей", статьей "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа" и статьей "мошенничество".
Также прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (ФРГ) расследуется уголовное дело в отношении Avalanche, которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. Как отмечали ранее в полиции, в Германии деятельность Avalanche, по оценкам экспертов, нанесла ущерб на сумму более 6 миллионов евро. Кроме того, связанные с кибератаками денежные потери, по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.