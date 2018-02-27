На Украине арестовали подозреваемого в создании киберсети Avalanche

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Суд на Украине арестовал Геннадия Капканова, подозреваемого в создании платформы Avalanche, которая инфицировала компьютеры, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

В понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила о задержании в Киеве мужчины, которого правоохранители 30 стран разыскивали по подозрению в организации платформы, известной как Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

"Шестьдесят суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова, организатора международной мошеннической киберсети "Avalanche" — не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом", — написал Шевченко в Twitter.

Задержанного подозревают в причастности к совершению нескольких уголовных преступлений, предусмотренных статьей "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", статьей "незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей", статьей "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа" и статьей "мошенничество".

По данным полиции, сеть Avalanche работала семь лет. В ноябре 2016 года полицейские провели международную спецоперацию, в которой были задействованы правоохранители 30 стран, по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности, 33-летнего местного жителя. В декабре 2016 года суд в Полтаве отказался арестовать подозреваемого, после чего он исчез из зала суда, его объявили в розыск.

Также прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (ФРГ) расследуется уголовное дело в отношении Avalanche, которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег. Как отмечали ранее в полиции, в Германии деятельность Avalanche, по оценкам экспертов, нанесла ущерб на сумму более 6 миллионов евро. Кроме того, связанные с кибератаками денежные потери, по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.