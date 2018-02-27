СМИ: в Японии министр по делам северных территорий попросил об отставке

ТОКИО, 27 фев — РИА Новости. Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Тэцума Эсаки подал прошение об отставке после перенесенного им малого инсульта, сообщает во вторник агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По словам собеседника агентства, на прошлой неделе у Тэцумы Эсаки была диагностирована пролонгированная ишемическая атака, вызвавшая малый инсульт. Накануне министр был вновь госпитализирован для проведения дополнительных обследований.

Эсаки посчитал, что он не сможет полноценно исполнять свои обязанности в качестве министра, поэтому подал прошение об отставке. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание назначить в качестве преемника Эсаки Тэру Фукуи, который в настоящее время является замглавы министерства образования страны, отметил источник Киодо.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.