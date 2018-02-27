Делегация от властей КНДР вернулась на родину после поездки на закрытие ОИ

ТОКИО, 27 фев — РИА Новости. Северокорейская делегация, прибывшая в Южную Корею в воскресенье на закрытие Олимпийских игр в Пхёнчхане, вернулась в КНДР после трехдневного визита, сообщает агентство Рёнхап.
В воскресенье президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности КНДР начать диалог с США. На встрече с президентом Южной Кореи северокорейская сторона также высказала мнение, что межкорейские отношения должны развиваться одновременно с отношениями между КНДР и США. Известно, что на встрече президент Мун Чжэ Ин затронул вопрос о денуклеаризации КНДР, однако о реакции северокорейской делегации не сообщается.
Параллельно с визитом северокорейской делегации КНДР и Южная Корея начали переговоры на рабочем уровне относительно участия северокорейских атлетов в Паралимпиаде в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 18 марта.
Ранее 22 северокорейских спортсмена приняли участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменки из КНДР вошли в состав объединенной женской сборной двух стран по хоккею, а на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом.