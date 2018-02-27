Делегация от властей КНДР вернулась на родину после поездки на закрытие ОИ

Делегация сборных Северной Кореи и Южной Кореи под объединенным флагом на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Архивное фото

Делегация сборных Северной Кореи и Южной Кореи под объединенным флагом на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Архивное фото

ТОКИО, 27 фев — РИА Новости. Северокорейская делегация, прибывшая в Южную Корею в воскресенье на закрытие Олимпийских игр в Пхёнчхане, вернулась в КНДР после трехдневного визита, сообщает агентство Рёнхап.

Делегация Северной Кореи во главе с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем прибыла в Южную Корею в воскресенье. Делегацию, состоящую из восьми человек, возглавлял заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, который считается одной из ключевых фигур в деле о затоплении южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году и входит в список лиц, против которых введены международные санкции. Несмотря на это, южнокорейская сторона одобрила его визит в составе делегации КНДР на закрытие Олимпиады.

В воскресенье президентская администрация Южной Кореи распространила сообщение, в котором говорилось о готовности КНДР начать диалог с США. На встрече с президентом Южной Кореи северокорейская сторона также высказала мнение, что межкорейские отношения должны развиваться одновременно с отношениями между КНДР и США. Известно, что на встрече президент Мун Чжэ Ин затронул вопрос о денуклеаризации КНДР, однако о реакции северокорейской делегации не сообщается.

Утром во вторник министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн встретился с Ким Ён Чхолем за завтраком, в ходе которого стороны вновь подтвердили продолжать усилия по улучшению межкорейских отношений и стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

Параллельно с визитом северокорейской делегации КНДР и Южная Корея начали переговоры на рабочем уровне относительно участия северокорейских атлетов в Паралимпиаде в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 18 марта.

Ранее 22 северокорейских спортсмена приняли участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсменки из КНДР вошли в состав объединенной женской сборной двух стран по хоккею, а на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе и под единым флагом.